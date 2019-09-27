Всемирный день туризма отмечают сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Всемирный день туризма отмечается ежегодно 27 сентября. Праздник установлен Генеральной ассамблеей Всемирной туристической организации в 1979 году в городе Торремолинос, Испания, передает УНН.
Цель праздника - привлекать внимание международного сообщества к важности туризма и его социального, культурного и экономического значений.
Как сообщают в ООН, тема 2019 года: "Туризм и рабочие места: лучшее будущее для всех".
Мероприятия в рамках Дня туризма в этом году пройдут в Дели, Индия.
В ООН отмечают, что выбор времени празднования Всемирного дня туризма очень удачный, так как он приходится на окончание сезона в северном полушарии и начало сезона в южном полушарии, когда миллионы людей во всем мире планируют туристические поездки.
Напомним, в Украине решили открыть свои маяки для туристов.