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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Всемирный день туризма отмечают сегодня

Киев • УНН

 • 24413 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Всемирный день туризма отмечается ежегодно 27 сентября. Праздник установлен Генеральной ассамблеей Всемирной туристической организации в 1979 году в городе Торремолинос, Испания, передает УНН.

Всемирный день туризма отмечают сегодня

Цель праздника - привлекать внимание международного сообщества к важности туризма и его социального, культурного и экономического значений.

Как сообщают в ООН, тема 2019 года: "Туризм и рабочие места: лучшее будущее для всех".

Мероприятия в рамках Дня туризма в этом году пройдут в Дели, Индия.

В ООН отмечают, что выбор времени празднования Всемирного дня туризма очень удачный, так как он приходится на окончание сезона в северном полушарии и начало сезона в южном полушарии, когда миллионы людей во всем мире планируют туристические поездки.

Напомним, в Украине решили открыть свои маяки для туристов.

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