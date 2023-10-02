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Всесвітній день смузі, День грибника. Що ще можна відзначити 3 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Сьогодні, 3 жовтня, відзначається Всесвітній день смузі. Подію у 2015 році заснував канадський молекулярний токсиколог та експерт з питань здоров’я Рей Мехта, пише УНН.

Смузі — густий напій, у складі якого можуть знаходитися овочі, фрукти, ягоди, зелень, горіхи. Іноді додають соки, молоко, йогурти або лід. В результаті напій схожий на м’яке, смачне пюре. Він добре засвоюється організмом, тому що інгредієнти значно подрібнені.

Пюреподібні напої були відомі ще у давнину.
У сучасному вигляді концепція смузі вперше з’явилася в США приблизно в 1930-х роках, коли магазини здорового харчування на Західному узбережжі почали адаптувати бразильські рецепти пюреподібних фруктових напоїв.

Винахід блендера та доступних домашніх холодильників у 1920-1930-х роках дозволив багатьом американським домогосподарствам насолоджуватися змішаними напоями вдома.

Сам термін “смузі” популяризував у 1973 році Стівен Кунау, який відкрив магазин здорового харчування під назвою “Король смузі”.

Ще сьогодні у деяких країнах не офіційно відзначається День грибників, адже саме перші числа жовтня є одними з найулюбленіших для прихильників “тихого полювання” аби сходити до лісу за своєю “здобиччю”.

Також 3 жовтня — це День техніків. Подія була започаткована у 1998 році з метою допомогти старшокласникам отримати освіту, яка б дозволила зробити кар’єру в технічній сфер.

У цей день прийнято вітати представників будь-яких технічних професій, незалежно від безпосередньої спеціалізації.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного єпископа Діонісія.

Діонсій жив у І столітті в Греції, і був членом Ареопагу — вищого судового органу Афін.

Коли до Афін завітав апостол Павло, Діонісій послухав його проповідь та увірував у Господа.
Саме Павло висвятив Діонісія на єпископа.

Діонісій був не тільки священиком але й богословом: він написав декілька книжок про християнську віру.

За однією версією, Діонісій дожив до глибокої старості, за іншою — відправився проповідувати до Галії, де загинув від рук язичників.

Іменини 3 жовтня святкують Денис, Іван, Феодосія.

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