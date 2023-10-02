Всемирный день смузи, День грибника. Что еще можно отметить 3 октября

ukru
10:29 • 14227 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 96749 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 123004 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 151342 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 184646 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136456 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 126884 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 173373 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116813 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123229 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 104033 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 114200 просмотра
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 32271 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 105277 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 60838 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 151326 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 184633 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 129569 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 136434 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 173364 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 15703 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 105269 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 150756 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 157909 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 162039 просмотра
Актуальное
Всемирный день смузи, День грибника. Что еще можно отметить 3 октября

Всемирный день смузи, День грибника. Что еще можно отметить 3 октября

Киев • УНН

 • 772705 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Сегодня, 3 октября, отмечается Всемирный день смузи. Событие в 2015 году основал канадский молекулярный токсиколог и эксперт по вопросам здоровья Рэй Мехта, пишет УНН.

Смузи — густой напиток, в составе которого могут находиться овощи, фрукты, ягоды, зелень, орехи. Иногда добавляют соки, молоко, йогурты или лед. В результате напиток похож на мягкое, вкусное пюре. Он хорошо усваивается организмом, потому что ингредиенты значительно измельчены.

Пюреобразные напитки были известны еще в древности.
В современном виде концепция смузи впервые появилась в США примерно в 1930-х годах, когда магазины здорового питания на Западном побережье начали адаптировать бразильские рецепты пюреобразных фруктовых напитков.

Изобретение блендера и доступных домашних холодильников в 1920-1930-х годах позволило многим американским домохозяйствам наслаждаться смешанными напитками дома.

Сам термин “смузи” популяризировал в 1973 году Стивен Кунау, который открыл магазин здорового питания под названием “Король смузи”.

Еще сегодня в некоторых странах не официально отмечается День грибников, ведь именно первые числа октября являются одними из самых любимых для любителей “тихой охоты” чтобы сходить в лес за своей “добычей”.

Также 3 октября — это День техников. Событие было основано в 1998 году с целью помочь старшеклассникам получить образование, которое бы позволило сделать карьеру’в технической сфере.

В этот день принято поздравлять представителей любых технических профессий, независимо от непосредственной специализации.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного епископа Дионисия.

Дионсий жил в І веке в Греции, и был членом Ареопага — высшего судебного органа Афин.

Когда в Афины пришел апостол Павел, Дионисий послушал его проповедь и уверовал в Господа.
Именно Павел рукоположил Дионисия в епископа.

Дионисий был не только священником, но и богословом: он написал несколько книг о христианской вере.

По одной версии, Дионисий дожил до глубокой старости, по другой — отправился проповедовать в Галлию, где погиб от рук язычников.

Именины 3 октября празднуют Денис, Иоанн, Феодосия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

УНН Lite

Обратиться по вопросам размещения рекламы