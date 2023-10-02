Всемирный день смузи, День грибника. Что еще можно отметить 3 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Сегодня, 3 октября, отмечается Всемирный день смузи. Событие в 2015 году основал канадский молекулярный токсиколог и эксперт по вопросам здоровья Рэй Мехта, пишет УНН.
Смузи — густой напиток, в составе которого могут находиться овощи, фрукты, ягоды, зелень, орехи. Иногда добавляют соки, молоко, йогурты или лед. В результате напиток похож на мягкое, вкусное пюре. Он хорошо усваивается организмом, потому что ингредиенты значительно измельчены.
Пюреобразные напитки были известны еще в древности.
В современном виде концепция смузи впервые появилась в США примерно в 1930-х годах, когда магазины здорового питания на Западном побережье начали адаптировать бразильские рецепты пюреобразных фруктовых напитков.
Изобретение блендера и доступных домашних холодильников в 1920-1930-х годах позволило многим американским домохозяйствам наслаждаться смешанными напитками дома.
Сам термин “смузи” популяризировал в 1973 году Стивен Кунау, который открыл магазин здорового питания под названием “Король смузи”.
Еще сегодня в некоторых странах не официально отмечается День грибников, ведь именно первые числа октября являются одними из самых любимых для любителей “тихой охоты” чтобы сходить в лес за своей “добычей”.
Также 3 октября — это День техников. Событие было основано в 1998 году с целью помочь старшеклассникам получить образование, которое бы позволило сделать карьеру’в технической сфере.
В этот день принято поздравлять представителей любых технических профессий, независимо от непосредственной специализации.
По церковному календарю сегодня День памяти преподобного епископа Дионисия.
Дионсий жил в І веке в Греции, и был членом Ареопага — высшего судебного органа Афин.
Когда в Афины пришел апостол Павел, Дионисий послушал его проповедь и уверовал в Господа.
Именно Павел рукоположил Дионисия в епископа.
Дионисий был не только священником, но и богословом: он написал несколько книг о христианской вере.
По одной версии, Дионисий дожил до глубокой старости, по другой — отправился проповедовать в Галлию, где погиб от рук язычников.
Именины 3 октября празднуют Денис, Иоанн, Феодосия.