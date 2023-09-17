Всесвітній день моніторингу якості води, День бамбука. Що ще можна відзначити 18 вересня

За найбільш песимістичними оцінками фахівців, близько 50% мешканців нашої планети регулярно вживають забруднену питну воду.

Брудна питна вода є причиною багатьох хвороб, які досить часто призводять до смерті.

Метою сьогоднішньої події є привернення уваги людства до проблеми забруднення води промисловими, токсичними та іншими шкідливими для людства відходами.

В цей день вчені різних країн беруть проби води з різних куточків планети, проводять їх аналіз на предмет забрудненості та небезпечності.

19 вересня — це і День бамбука. Подія була започаткована у Таїланді в 2009 році.

Бамбук — це рослина з родини злакових. За добу бамбук виростає приблизно на один метр. Межа міцності цієї рослини більше ніж у сталі.

Бамбук широко використовують у текстильній промисловості. Нині його все частіше застосовують при виробництві паперу, меблів, музичних інструментів, і навіть у будівництві.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день рівної оплати праці. Був започаткований Організацією Об’єднаних Націй з метою подолання дискримінації в оплаті праці за ознаками раси, релігії, кольору шкіри чи статі.

Ще 19 вересня — це День читання електронних книг. Подія покликана показати переваги електронних книг перед паперовими, зокрема, більшу доступність.

Також цей день є нагадуванням, що для розповсюдження електронних книг не потрібно вирубувати тисячі гектарів дерев для виробництва паперу.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучениць Ірини та Софії.

Жінки жили у ІІІ столітті на території сучасного Єгипту, тоді коли імператор Авреліан посилив гоніння на християн.

Ірину та Софію схопили, довго катували, після чого стратили.

Згодом за особистим наказом імператора Костянтина мощі мучениць були перенесені до Константинополя.

Іменини 18 вересня святкують Ірина, Софія, Єлизавета, Афанасій, Гліб, Давид, Захар, Максим.