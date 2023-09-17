Всемирный день мониторинга качества воды, День бамбука. Что еще можно отметить 18 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Сегодня, 18 сентября, отмечается Всемирный день мониторинга качества воды. Событие было основано в 2003 году по инициативе Фонда чистой воды, пишет УНН.
По наиболее пессимистическим оценкам специалистов, около 50% жителей нашей планеты регулярно употребляют загрязненную питьевую воду.
Грязная питьевая вода является причиной многих болезней, которые довольно часто приводят к смерти.
Целью сегодняшнего события является привлечение внимания человечества к проблеме загрязнения воды промышленными, токсичными и другими вредными для человечества отходами.
В этот день ученые разных стран берут пробы воды из разных уголков планеты, проводят их анализ на предмет загрязненности и опасности.
19 сентября — это и День бамбука. Событие было основано в Таиланде в 2009 году.
Бамбук — это растение из семейства злаковых. За сутки бамбук вырастает примерно на один метр. Предел прочности этого растения больше чем у стали.
Бамбук широко используют в текстильной промышленности. В настоящее время его все чаще применяют при производстве бумаги, мебели, музыкальных инструментов, и даже в строительстве.
Также сегодня отмечается Международный день равной оплаты труда. Был учрежден Организацией Объединенных’Наций с целью преодоления дискриминации в оплате труда по признакам расы, религии, цвета кожи или пола.
Еще 19 сентября — это День чтения электронных книг. Событие призвано показать преимущества электронных книг перед бумажными, в частности, большую доступность.
Также этот день является напоминанием, что для распространения электронных книг не нужно вырубать тысячи гектаров деревьев для производства бумаги.
По церковному календарю сегодня День памяти мучениц Ирины и Софии.
Женщины жили в ІІІ веке на территории современного Египта, тогда когда император Аврелиан усилил гонения на христиан.
Ирину и Софию схватили, долго пытали, после чего казнили.
Впоследствии по личному приказу императора Константина мощи мучениц были перенесены в Константинополь.
Именины 18 сентября празднуют Ирина, София, Елизавета, Афанасий, Глеб, Давид, Захар, Максим.