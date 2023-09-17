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Всемирный день мониторинга качества воды, День бамбука. Что еще можно отметить 18 сентября

Киев • УНН

 • 408410 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Сегодня, 18 сентября, отмечается Всемирный день мониторинга качества воды. Событие было основано в 2003 году по инициативе Фонда чистой воды, пишет УНН.

По наиболее пессимистическим оценкам специалистов, около 50% жителей нашей планеты регулярно употребляют загрязненную питьевую воду.
Грязная питьевая вода является причиной многих болезней, которые довольно часто приводят к смерти.

Целью сегодняшнего события является привлечение внимания человечества к проблеме загрязнения воды промышленными, токсичными и другими вредными для человечества отходами.

В этот день ученые разных стран берут пробы воды из разных уголков планеты, проводят их анализ на предмет загрязненности и опасности.

19 сентября — это и День бамбука. Событие было основано в Таиланде в 2009 году.

Бамбук — это растение из семейства злаковых. За сутки бамбук вырастает примерно на один метр. Предел прочности этого растения больше чем у стали.

Бамбук широко используют в текстильной промышленности. В настоящее время его все чаще применяют при производстве бумаги, мебели, музыкальных инструментов, и даже в строительстве.

Также сегодня отмечается Международный день равной оплаты труда. Был учрежден Организацией Объединенных’Наций с целью преодоления дискриминации в оплате труда по признакам расы, религии, цвета кожи или пола.

Еще 19 сентября — это День чтения электронных книг. Событие призвано показать преимущества электронных книг перед бумажными, в частности, большую доступность.

Также этот день является напоминанием, что для распространения электронных книг не нужно вырубать тысячи гектаров деревьев для производства бумаги.

По церковному календарю сегодня День памяти мучениц Ирины и Софии.

Женщины жили в ІІІ веке на территории современного Египта, тогда когда император Аврелиан усилил гонения на христиан.

Ирину и Софию схватили, долго пытали, после чего казнили.

Впоследствии по личному приказу императора Константина мощи мучениц были перенесены в Константинополь.

Именины 18 сентября празднуют Ирина, София, Елизавета, Афанасий, Глеб, Давид, Захар, Максим.

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