Верховний суд залишив без руху скаргу МЗС щодо відновлення на посаді генконсула Марущинця
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Верховний Суд залишив без руху касаційну скаргу Міністерство закордонних справ України на рішення суду апеляційної інстанції щодо поновлення на дипломатичній службі Василя Марущинця, відомого через антисемітські заяви. Про це журналісту УНН повідомила представник пресслужби Верховного суду Галина Гаєвська.
"Скарга не відповідає вимогам статті 330 (форма і зміст касаційної скарги –ред.) кодексу адміністративного судочинства, а тому підлягає залишенню її без руху. Відповідно до ч.4 ст. 330 до касаційної скарги додається документ про сплату судового збору, проте (МЗС – ред.) до конституційної скарги документ про сплату судового боргу не додав та про підстави не сплати судового збору не повідомив", - розповіла Гаєвська.
За її словами, МЗС надано десятиденний термін з дня вручення копії цієї ухвали для усунення недоліків касаційної скарги.
Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України 17 грудня 2019 року подало касаційну скаргу до Верховного Суду через поновлення на дипломатичній службі Василя Марущинця, відомого через антисемітські заяви, та відсутністю належної правової аргументації в рішенні суду апеляційної інстанції.
Нагадаємо, як було встановлено Дисциплінарною комісією МЗС у травні 2018 року, консул Генконсульства України в Гамбурзі Василь Марущинець неодноразово розміщував у соціальних мережах матеріали, що мали явні ознаки антисемітизму, ксенофобії, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, шовінізму. У ході дисциплінарного провадження Марущинець письмово підтвердив, що є автором цих ганебних публікацій.