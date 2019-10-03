ВС переніс розгляд поновлення Шокіна на посаді генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Верховний суд переніс розгляд позову колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна щодо незаконності його звільнення. Про це журналісту УНН повідомила представник пресслужби Верховного суду Галина Гаєвська.
"Суд переніс розгляд на 24 жовтня о 10:00, через неявку позивача та його представника", - повідомила Гаєвська.
За її словами, від адвоката Шокіна надійшло клопотання про перенесення розгляду справи, через те що його не буде в Києві в цей час.
Нагадаємо, Верховний суд розгляне позов колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна щодо незаконності його звільнення.
Як повідомляв УНН, в липні 2017 року Верховний суд уже відмовлявся поновити Віктора Шокіна на посаді генпрокурора.