ВС перенес рассмотрение восстановления Шокина в должности генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Верховный суд перенес рассмотрение иска бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина о незаконности его увольнения. Об этом журналисту УНН сообщила представитель пресс-службы Верховного суда Галина Гаевская.
"Суд перенес рассмотрение на 24 октября в 10:00, из-за неявки истца и его представителя", - сообщила Гаевская.
По ее словам, от адвоката Шокина поступило ходатайство о переносе рассмотрения дела, потому что его не будет в Киеве в это время.
Напомним, Верховный суд рассмотрит иск бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина о незаконности его увольнения.
Как сообщал УНН, в июле 2017 года Верховный суд уже отказывался восстановить Виктора Шокина в должности генпрокурора.