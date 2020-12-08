ВРП звільнила суддю, який дав умовний термін колишньому АТОвцю за погрозу підірвати дружину та тещу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Вища рада правосуддя звільнила у відставку шістьох суддів, серед яких є суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Юрій Іващенко, який призначив 4 роки умовно АТОвцю, який взяв у заручники дружину та тещу, погрожуючи їм вибухівкою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресслужби ВРП.
“Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку: Буймову Любов Петрівну — з посади судді Фастівського міськрайонного суду Київської області; Іващенка Юрія Анатолійовича — з посади судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області...”, — йдеться в повідомленні.
Загалом 8 грудня ВРП звільнила у відставку шістьох суддів.
Додамо, 20 жовтня цього року Лубенський районний суд виніс вирок Роману Тарасенку, який у серпні в селі Солониці Лубенського району взяв в заручники дружину та тещу, а потім погрожував підірвати їх саморобним вибуховим пристроєм. Суддя Юрій Іващенко призначив зловмиснику 4 роки умовного покарання.
Окрім того, ВРП звільнила у відставку суддю Фастівського міськрайонного суду Київської області Любов Буймову, яка задекларувала автобус ПАЗ, пасажирський автобус та автобус Mercedes-Benz. Також вона вказала в декларації два автомобілі Mitsubishi. Транспортні засоби в декларації записані на Сергія Швидкого.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя відправила у відставку ще двох суддів в грудні цього року.