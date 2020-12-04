ВРП відправила у відставку двох суддів

"3 грудня 2020 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку", - сказано у повідомленні.

Так, ВРП ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

- Корбута Володимира Михайловича з посади судді Богуславського районного суду Київської області;

- Митошопа Володимира Михайловича з посади судді П’ятихатського районного суду Дніпропетровської області.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя рекомендувала призначити “суддю Автомайдану” Віктора Кицюка суддею Печерського районного суду міста Києва.