ВРП рекомендувала призначити “суддю Автомайдану” Кицюка суддею Печерського суду

"3 грудня 2020 року Вища рада правосуддя прийняла рішення внести Президентові України подання про призначення на посади до місцевих судів (9 суддів, зокрема – ред.): Кицюка Віктора Петровича – на посаду судді Печерського районного суду міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Водночас, у Facebook адвокат потерпілих “автомайданівців” Роман Маселко зауважив, що “Вища рада правосуддя одноголосно вирішила призначити найодіознішого суддю Майдану Віктора Кицюка суддею Печерського суду довічно”. Адвокат нагадав, що у 2017 ВРП відмовилась його призначити.

Додамо, суддя Шевченківського районного суду міста Києва виправдала Віктора Кицюка, якого обвинувачували у незаконному притягненні до адміністративної відповідальності активістів Автомайдану.

Нагадаємо, прокуратура міста Києва готує апеляцію на виправдувальний вирок судді Печерського райсуду Віктора Кицюка у справі щодо незаконного притягненні до адміністративної відповідальності активістів Автомайдану.

Як раніше повідомляв УНН, у червні Шевченківський районний суд Києва визнав колишню суддю Печерського райсуду Оксану Царевич невинуватою у справі щодо незаконного позбавлення водійських прав учасників “Автомайдану”. Тоді, прокуратура подала апеляцію на виправдувальний вирок колишній судді Печерського райсуду Оксані Царевич.

Також повідомлялося, що у січні 2016 року прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт щодо суддів Печерського районного суду столиці Оксани Царевич та Віктора Кицюка, підозрюваних у винесенні завідомо неправосудних рішень проти активістів “Автомайдану”. Вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб.

Так, 4 березня 2015 року Верховна Рада абсолютною більшістю голосів зняла суддівський імунітет із Сергія Вовка, Оксани Царевич, Віктора Кицюка.