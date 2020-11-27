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Суд виправдав суддю Кицюка, який притягував до відповідальності активістів "Автомайдану"

Суд виправдав суддю Кицюка, який притягував до відповідальності активістів "Автомайдану"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Суддя Шевченківського районного суду міста Києва виправдала суддю Віктора Кицюка, якого обвинувачували у незаконному притягненні до адміністративної відповідальності активістів "Автомайдану". Про це повідомляє УНН із посиланням на Адвокатську дорадчу групу.

"Щойно суддя Шевченківського суду Щебуняєва виправдала Віктора Кицюка", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у червні Шевченківський районний суд Києва визнав колишню суддю Печерського райсуду Оксану Царевич невинуватою у справі щодо незаконного позбавлення водійських прав учасників "Автомайдану". Прокуратура мала намір оскаржити виправдувальний вирок судді.

Як повідомляв УНН, у січні 2016 року прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт щодо суддів Печерського районного суду столиці Оксани Царевич та Віктора Кицюка, підозрюваних у винесенні завідомо неправосудних рішень проти активістів "Автомайдану". Вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб.

Нагадаємо, 4 березня 2015 року Верховна Рада абсолютною більшістю голосів зняла суддівський імунітет із Сергія Вовка, Оксани Царевич, Віктора Кицюка.

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