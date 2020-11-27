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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 13501 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 28070 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 48733 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 73344 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105621 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110336 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Суд оправдал судью Кыцюка, который притягивал к ответственности активистов "Автомайдана"

Суд оправдал судью Кыцюка, который притягивал к ответственности активистов "Автомайдана"

Киев  •  УНН

 • 15976 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Судья Шевченковского районного суда города Киева оправдала судью Виктора Кыцюка, который обвинялся в незаконном привлечении к административной ответственности активистов "Автомайдана". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Адвокатскую совещательную группу.

"Только что судья Шевченковского суда Щебуняева оправдала Виктора Кыцюка", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне Шевченковский районный суд Киева признал бывшую судью Печерского райсуда Оксану Царевич невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав участников "Автомайдана". Прокуратура намеревалась обжаловать оправдательный приговор судьи.

Как сообщал УНН, в январе 2016 года прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в отношении судей Печерского районного суда столицы Оксаны Царевич и Виктора Кыцюка, подозреваемых в вынесении заведомо неправосудных решений против активистов "Автомайдана". Они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких лиц.

Напомним, 4 марта 2015 года Верховная Рада абсолютным большинством голосов сняла судейский иммунитет с Сергея Вовка, Оксаны Царевич, Виктора Кыцюка.

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