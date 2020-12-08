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3 марта, 21:00 • 110600 просмотра

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ВСП уволил судью, давшего условный срок экс-АТОшнику за угрозу взорвать жену и тещу

ВСП уволил судью, давшего условный срок экс-АТОшнику за угрозу взорвать жену и тещу

Киев  •  УНН

 • 15093 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Высший совет правосудия уволил в отставку шестерых судей, среди которых судья Лубенского горрайонного суда Полтавской области Юрий Иващенко, который назначил 4 года условно АТОшнику, который взял в заложники жену и тещу, угрожая им взрывчаткой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-службы ВСП.

"Высший совет правосудия принял уволить в отставку: Буймову Любовь Петровну - с должности судьи Фастовского горрайонного суда Киевской области; Иващенко Юрия Анатольевича - с должности судьи Лубенского горрайонного суда Полтавской области..." - говорится в сообщении.

В общем 8 декабря ВСП освободил в отставку шестерых судей.

Добавим, 20 октября этого года Лубенский районный суд вынес приговор Роману Тарасенко, который в августе в селе Солоницы Лубенского района взял в заложники жену и тещу, а потом угрожал взорвать их самодельным взрывным устройством. Судья Юрий Иващенко назначил злоумышленнику 4 года условного наказания.

Кроме того, ВСП освободил в отставку судью Фастовского горрайонного суда Киевской области Любовь Буймову, которая задекларировала автобус ПАЗ, пассажирский автобус и автобус Mercedes-Benz. Также она указала в декларации два автомобиля Mitsubishi. Транспортные средства в декларации записаны на Сергея Швыдкого.

Напомним, Высший совет правосудия отправил в отставку еще двух судей в декабре этого года.

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