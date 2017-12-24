ВРП звільнила п'ятого суддю, який розглядав справу Штепи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Вища рада правосуддя звільнила за власним бажанням суддю Ленінського районного суду Харкова Сергія Скляренка, який є п'ятим суддею у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи. Як повідомляє прес-служба ВРП, відповідна ухвала Ради була оголошена 21 грудня, передає УНН.
“Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку: Скляренка Сергія Олександровича — з посади судді Ленінського районного суду міста Харкова”, — йдеться у рішенні ВРП.
У свою чергу адвокат Штепи Олександр Тананакін на своїй сторінці у Facebook написав, що С.Скляренко є 5 головуючим у справі.
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Нагадаємо, у травні 2017 року справу Штепи перенаправили в Ленінський райсуд Харкова і почали слухати з самого початку в четвертий раз, зокрема через зміни в складі колегії суддів.
Неля Штепа вийшла з СІЗО 20 вересня. Суд змінив їй запобіжний захід на домашній арешт через три роки в СІЗО. Екс-мера підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Штепу затримали в липні 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала президента Росії увійти в Слов’янськ під загрозою бойовиків, які утримували її в полоні, а інтерв’ю для російських видань давала “під дулом автомата”.