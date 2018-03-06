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ВРП відсторонила столичного суддю

ВРП відсторонила столичного суддю

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Вища рада правосуддя відсторонила суддю господарського суду Києва Любомира Головатюка від здійснення правосуддя у зв’язку з притягнення до кримінальної відповідальності, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ВРП.

«Вища рада правосуддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи… ухвалила тимчасово відсторонити суддю господарського суду міста Києва Головатюка Любомира Дмитровича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття вказаного кримінального провадження», - йдеться у повдіомленні.

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За інформацією прес-служби, 3 березня до ВРП надійшло клопотання заступника Генерального прокурора Ю.Столярчука про відсторонення судді господарського суду Києва Головатюка від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.

Зокрема, як уточнили у прес-службі, на розгляді у Шевченківському районному суді міста Києва перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням Головатюка у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 15, частиною третьою статті 190 КК України.

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