ВСП отстранил столичного судью
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Высший совет правосудия отстранил судью хозяйственного суда Киева Любомира Головатюк от правосудия в связи с привлечения к уголовной ответственности, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ВРУ.
“Высший совет правосудия, исследовав ходатайство и приобщенные к нему документы... принял временно отстранить судью хозяйственного суда города Киева Головатюк Любомира Дмитриевича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговором суда или закрытия указанного уголовного производства”, — говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, 3 марта в ВРП поступило ходатайство заместителя Генерального прокурора Ю.Столярчука об отстранении судьи хозяйственного суда Киева Головатюк от правосудия до вступления в законную силу приговором суда или закрытия уголовного производства.
В частности, как уточнили в пресс-службе, на рассмотрении в Шевченковском районном суде города Киева находится обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению Головатюк в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 15, частью третьей статьи 190 УК Украины.