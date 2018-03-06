ВСП отстранил столичного судью

“Высший совет правосудия, исследовав ходатайство и приобщенные к нему документы... принял временно отстранить судью хозяйственного суда города Киева Головатюк Любомира Дмитриевича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговором суда или закрытия указанного уголовного производства”, — говорится в сообщении.

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По информации пресс-службы, 3 марта в ВРП поступило ходатайство заместителя Генерального прокурора Ю.Столярчука об отстранении судьи хозяйственного суда Киева Головатюк от правосудия до вступления в законную силу приговором суда или закрытия уголовного производства.

В частности, как уточнили в пресс-службе, на рассмотрении в Шевченковском районном суде города Киева находится обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению Головатюк в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 15, частью третьей статьи 190 УК Украины.