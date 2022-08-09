Вранці ворог обстріляв околиці Миколаєва та область – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли околиці Миколаєва. Також ранкових обстрілів зазнало село Лимани Миколаївської області. Про це в Telegram повідомив голова ОВА Віталій Кім, інформує УНН.
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"Зранку, 9 серпня, близько 07:00, ворог обстріляв околиці міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється", – ідеться у повідомленні.
Ситауція у Миколаївській області
Миколаївський район:
Під постійними ворожими обстрілами населені пункти Галицинівської громади. Вчора, 8 серпня, протягом дня окупанти обстріляли с. Галицинове – постраждалих немає.
Також відомо, що вдень об 11:55 внаслідок влучання боєприпасів та їхніх уламків у Галицинівському лісовому урочищі загорілася хвойна підстилка та лісові насадження.
Зранку, 9 серпня, з 06:30 під обстрілами було с. Лимани – є влучання переважно по околицях села, наслідки уточнюють.
У першій половині дня, 8 серпня, під обстрілами було с. Шевченкове Шевченківської громади, постраждалих немає.
Баштанський район:
Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Вночі, 9 серпня, приблизно о 03:00 обстрілів зазнало смт Березнегувате – пошкоджено житлові будинки, інформацію щодо постраждалих та інших пошкоджень уточнюють.
Вчора орієнтовно о 14:00 були обстріли за межами с. Поляна Широківської громади. Внаслідок влучань загорілися поля, постраждалих немає.
У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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