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Утром враг обстрелял окрестности Николаева и область – ОВА

Утром враг обстрелял окрестности Николаева и область – ОВА

Киев • УНН

 • 148606 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Сегодня утром российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева. Также утренним обстрелам подверглось село Лиманы Николаевской области. Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Виталий Ким, информирует УНН.

Цитата

"Утром, 9 августа, около 07:00, враг обстрелял окрестности города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется", – говорится в сообщении.

Ситауция в Николаевской области

Николаевский район:

Под постоянными вражескими обстрелами населенные пункты Галицыновской громады. Вчера, 8 августа, в течение дня оккупанты обстреляли с. Галициново – пострадавших нет.

Также известно, что днем ​​в 11:55 в результате попадания боеприпасов и их обломков в Галицыновском лесном урочище загорелась хвойная подстилка и лесные насаждения.

Утром, 9 августа, с 06:30 под обстрелами было с. Лиманы – есть попадания преимущественно по окрестностям села, последствия уточняют.

В первой половине дня, 8 августа, под обстрелами было с. Шевченкове Шевченковской громады, пострадавших нет.

Баштанский район:

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Ночью, 9 августа, примерно в 03:00 обстрелам подверглось пгт Березнеговатое – повреждены жилые дома, информацию о пострадавших и других повреждениях уточняют.

Вчера ориентировочно в 14:00 были обстрелы за пределами с. Поляна Широковской громады. В результате попаданий загорелись поля, пострадавших нет.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Генерал-майор Дмитрий Марченко сообщил, что российские оккупанты имитируют наступление на Николаев.

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