Утром враг обстрелял окрестности Николаева и область – ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Сегодня утром российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева. Также утренним обстрелам подверглось село Лиманы Николаевской области. Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Виталий Ким, информирует УНН.
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"Утром, 9 августа, около 07:00, враг обстрелял окрестности города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется", – говорится в сообщении.
Ситауция в Николаевской области
Николаевский район:
Под постоянными вражескими обстрелами населенные пункты Галицыновской громады. Вчера, 8 августа, в течение дня оккупанты обстреляли с. Галициново – пострадавших нет.
Также известно, что днем в 11:55 в результате попадания боеприпасов и их обломков в Галицыновском лесном урочище загорелась хвойная подстилка и лесные насаждения.
Утром, 9 августа, с 06:30 под обстрелами было с. Лиманы – есть попадания преимущественно по окрестностям села, последствия уточняют.
В первой половине дня, 8 августа, под обстрелами было с. Шевченкове Шевченковской громады, пострадавших нет.
Баштанский район:
Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Ночью, 9 августа, примерно в 03:00 обстрелам подверглось пгт Березнеговатое – повреждены жилые дома, информацию о пострадавших и других повреждениях уточняют.
Вчера ориентировочно в 14:00 были обстрелы за пределами с. Поляна Широковской громады. В результате попаданий загорелись поля, пострадавших нет.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Генерал-майор Дмитрий Марченко сообщил, что российские оккупанты имитируют наступление на Николаев.