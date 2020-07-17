ВР затвердила заяву щодо нелегітимності голосування за правки до конституції РФ у Криму

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №3736 про заяву ВРУ щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації в окупованому Криму. Відповідне рішення підтримали 306 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

“Затвердити заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України — в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі”, — йдеться у тексті постанови.

Основними положеннями заяви є заклики до членів парламентів іноземних держав та міжнародних парламентських організацій забезпечити невизнання результатів згаданого голосування в частині їх проведення на території тимчасово окупованого Криму.

Як зазначається у пояснювальній записці, проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації "має на меті легалізацію та закріплення у Конституції Російської Федерації незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, обмеження пріоритету міжнародного права на території Російської Федерації".

Як повідомляв УНН раніше, в США стурбовані тим, що Росія використовує окупований Крим для проведення несанкціонованих опитувань на “референдумі” за поправки до Конституції.

Також Велика Британія не визнає голосування за поправки в російську Конституцію, проведене на території незаконно окупованого Кримського півострова.

Українські Національні Новини

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