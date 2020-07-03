Велика Британія не визнає "голосування" за поправки до конституції РФ в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Велика Британія не визнає голосування за поправки в російську Конституцію, проведене на території незаконно окупуваного Кримського півострова. Про це сказано в заяві, опублікованій в Twitter посольства Великої Британії в Україні, пише УНН.
“Використання Росією Криму для голосування за поправки до російської конституції неприпустимо. Великобританія не визнає і не визнає таке голосування на суверенній території України. Ми солідарні з Україною, нагадуючи Росії і світу, що Крим — це Україна”, — йдеться в заяві.
Як повідомляв УНН, в США стурбовані тим, що Росія використовує окупований Крим для проведення несанкціонованих опитувань на “референдумі” за поправки до Конституції.