Великобритания не признает "голосование" за поправки в конституцию РФ в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Великобритания не признает голосование за поправки в российскую Конституцию, проведенное на территории незаконно окупированного Крымского полуострова. Об этом сказано в заявлении, опубликованном в Twitter посольства Великобритании в Украине, пишет УНН.
“Использование Россией Крыма для голосования по поправкам к российской конституции недопустимо. Великобритания не признает и не признает такое голосование на суверенной территории Украины. Мы солидарны с Украиной, напоминая России и миру, что Крым — это Украина”, — говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, в США обеспокоены тем, что Россия использует оккупированный Крым для проведения несанкционированных опросов на “референдуме” за поправки в Конституцию.