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Зупинити антиукраїнську оборудку: ВР запропонували заборонити закупівлю ліків з Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що керівництво МОЗ на чолі з Уляною Супрун закуповує за кошти українських платників податків тести на гепатит у країни-агресора Російської Федерації. Тож, він з колегами внесли у Верховну Раду законопроект, яким пропонується заборонити закупівлі лікарських засобів та медичних виробів з Росії за державний кошт, передає УНН.

"Супер ультра патріотичне керівництво Міністерства охорони здоров’я на чолі з Уляною Супрун при посередництві європейської компанії закуповує за кошти українських платників податків в країни-агресора Російської Федерації тести на гепатит і це при тому, що аналогічні виробляються в Україні. В мене питання до патріотів, які підтримують Супрун і її шайку: як так, чи гроші на відкатах не пахнуть? Для того, щоб зупинити цю антиукраїнську оборудку, разом з колегами по "Радикальній партії Олега Ляшка" Андрієм Лозовим та Дмитром Ліньком довелося підготувати відповідний законопроект", - зазначив Мосійчук.

Так, проект закону про внесення змін до закону України "Про публічні закупівлі" (щодо заборони закупівлі за державні кошти лікарських засобів та медичних виробів, які виготовляються на території Російської Федерації та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, зареєстрованими на території Російської Федерації, та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, кінцевими бенефіціарами та/або керівниками яких є громадяни Російської Федерації) зареєстровано у Верховній Раді під №8493 від 18 червня.

Додамо, що наразі пояснювальної записки і тексту проекту закону на сайті ВР немає.

Нагадаємо, з вівторка, 22 травня, міністерство охорони здоров'я України запроваджує електронний рецепт. Запроваджені зміни уможливлять призначення рецептів лікарями, що здійснюють медичну практику як ФОП.

Як повідомляв УНН, у Верховній Раді зареєстрували проект постанови щодо звільнення Андрія Реви із займаної посади міністра соціальної політики України.

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