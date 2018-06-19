Остановить антиукраинскую сделку: ВР предложили запретить закупку лекарств из России

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что руководство Минздрава во главе с Ульяной Супрун закупает за средства украинских налогоплательщиков тесты на гепатит у страны-агрессора Российской Федерации. Поэтому, он с коллегами внесли в Верховную Раду законопроект, которым предлагается запретить закупки лекарственных средств и медицинских изделий из России за государственный счет, передает УНН.

"Супер ультра патриотическое руководство Министерства здравоохранения во главе с Ульяной Супрун при посредничестве европейской компании закупает за средства украинских налогоплательщиков у страны-агрессора Российской Федерации тесты на гепатит и это при том, что аналогичные производятся в Украине. У меня вопрос к патриотам, которые поддерживают Супрун и ее шайку: как так, или деньги на откатах не пахнут? Для того, чтобы остановить эту антиукраинскую сделку, вместе с коллегами по "Радикальной партии Олега Ляшко" Андреем Лозовым и Дмитрием Линьком пришлось подготовить соответствующий законопроект ", - отметил Мосийчук.

Так, проект закона о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" (относительно запрета закупки за государственные средства лекарственных средств и медицинских изделий, изготавливаемых на территории Российской Федерации и/или поставляются учреждениями, организациями, предприятиями, зарегистрированными на территории Российской Федерации, и/или поставляются учреждениями, организациями, предприятиями, конечными бенефициарами и/ или руководителями которых являются граждане Российской Федерации) зарегистрирован в Верховной Раде под №8493 от 18 июня.

Добавим, что сейчас пояснительной записки и текста проекта закона на сайте ВР.

Напомним, со вторника, 22 мая, министерство здравоохранения Украины вводит электронный рецепт. Введены изменения разрешат назначения рецептов врачами, осуществляющими медицинскую практику как ФЛП.

Как сообщал УНН, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Андрея Ревы от занимаемой должности министра социальной политики Украины.

Украинские Национальные Новости

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