ВР ухвалила законопроект щодо меценатської діяльності у сфері спорту

ukru
Ексклюзив
08:24 • 43787 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 95110 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 102886 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 165039 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 137122 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 146354 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147745 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129229 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183218 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126271 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 104208 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 142984 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 123731 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 109950 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 110167 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 43748 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 95060 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 102871 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 86627 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 131332 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104449 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 105065 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122805 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139346 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137395 перегляди
Актуальне
ВР ухвалила законопроект щодо меценатської діяльності у сфері спорту

ВР ухвалила законопроект щодо меценатської діяльності у сфері спорту

Київ • УНН

 • 21024 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №3498 про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері спорту. Відповідне рішення підтримали 298 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Зазначається, що метою законопроекту є підвищення ефективності та дієвості меценатської допомоги в сфері спорту та, як наслідок, забезпечення активної участі меценатів у реалізації соціально важливих заходів.

На думку авторів законопроекту, його розроблено з метою визначення загальних засад меценатства у сфері спорту, популяризації спорту, створення сприятливих умов для оновлення спортивних споруд, спортивного устаткування державних та муніципальних спортивних закладів, покращення фізичного здоров’я спортсменів та різних вікових груп населення.

А також, для підвищення якості надання послуг державними спортивними установами, підвищення конкурентної спроможності державних спортивних установ шляхом законодавчого урегулювання питань меценатства в сфері спорту.

Як писав УНН, до розгляду закону про меценатство в спорті ВР повернулася через три роки. Саме тоді уперше в парламенті були представлені напрацювання відповідної законодавчої бази. 

Авторами перших меценатських ініціатив виступили колишній депутат, а зараз президент УАФ Андрій Павелко, ексдепутат Тетяна Ричкова, також депутати Вадим Івченко, Іван Крулько, Микола Величкович та ін.

Аналіз їх напрацювань і представлених у Раді сьогодні оновлених законопроєктів вказує на значну схожість. Фактично, за основу наявних проєктів були узяті напрацювання попередників

Нагадаємо, за словами депутата Ольги Саладухи, прийняття меценатського закону сприятиме популяризації спорту, створенню сприятливих умов для поновлення спортивних споруд, спортивного обладнання державних, а також муніципальних спортивних установ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32