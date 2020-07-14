ВР ухвалила законопроект щодо меценатської діяльності у сфері спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №3498 про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері спорту. Відповідне рішення підтримали 298 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Зазначається, що метою законопроекту є підвищення ефективності та дієвості меценатської допомоги в сфері спорту та, як наслідок, забезпечення активної участі меценатів у реалізації соціально важливих заходів.
На думку авторів законопроекту, його розроблено з метою визначення загальних засад меценатства у сфері спорту, популяризації спорту, створення сприятливих умов для оновлення спортивних споруд, спортивного устаткування державних та муніципальних спортивних закладів, покращення фізичного здоров’я спортсменів та різних вікових груп населення.
А також, для підвищення якості надання послуг державними спортивними установами, підвищення конкурентної спроможності державних спортивних установ шляхом законодавчого урегулювання питань меценатства в сфері спорту.
Як писав УНН, до розгляду закону про меценатство в спорті ВР повернулася через три роки. Саме тоді уперше в парламенті були представлені напрацювання відповідної законодавчої бази.
Авторами перших меценатських ініціатив виступили колишній депутат, а зараз президент УАФ Андрій Павелко, ексдепутат Тетяна Ричкова, також депутати Вадим Івченко, Іван Крулько, Микола Величкович та ін.
Аналіз їх напрацювань і представлених у Раді сьогодні оновлених законопроєктів вказує на значну схожість. Фактично, за основу наявних проєктів були узяті напрацювання попередників.
Нагадаємо, за словами депутата Ольги Саладухи, прийняття меценатського закону сприятиме популяризації спорту, створенню сприятливих умов для поновлення спортивних споруд, спортивного обладнання державних, а також муніципальних спортивних установ.