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ВР приняла законопроект о меценатской деятельности в сфере спорта

ВР приняла законопроект о меценатской деятельности в сфере спорта

Киев  •  УНН

 • 21019 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3498 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно меценатской деятельности в сфере спорта. Соответствующее решение поддержали 298 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Отмечается, что целью законопроекта является повышение эффективности и действенности меценатской помощи в сфере спорта и, как следствие, обеспечение активного участия меценатов в реализации социально важных мероприятий.

По мнению авторов законопроекта, он разработан с целью определения общих принципов меценатства в сфере спорта, популяризации спорта, создание благоприятных условий для обновления спортивных сооружений, спортивного оборудования государственных и муниципальных спортивных учреждений, улучшения физического здоровья спортсменов и различных возрастных групп населения.

А также, для повышения качества предоставления услуг государственными спортивными учреждениями, повышение конкурентной способности государственных спортивных учреждений путем законодательного урегулирования вопросов меценатства в сфере спорта.

Как писал УНН, к рассмотрению закона о меценатстве в спорте ВР вернулась через три года. Именно тогда впервые в парламенте были представлены наработки соответствующей законодательной базы.

Авторами первых меценатских инициатив выступили бывший депутат, а сейчас президент УАФ Андрей Павелко, экс-депутат Татьяна Рычкова, также депутаты Вадим Ивченко, Иван Крулько, Николай Величкович и др.

Анализ их наработок и представленных в Раде сегодня обновленных законопроектив указывает на значительное сходство. Фактически, за основу имеющихся проектов были взяты наработки предшественников.

Напомним, по словам депутата Ольги Саладухи, принятие меценатского закона будет способствовать популяризации спорта, созданию благоприятным условиям для возобновления спортивных сооружений, спортивного оборудования государственных, а также муниципальных спортивных учреждений.

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