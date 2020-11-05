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ВР ухвалила законопроект про безкоштовне харчування дітей, один з батьків яких загинув, захищаючи Україну

ВР ухвалила законопроект про безкоштовне харчування дітей, один з батьків яких загинув, захищаючи Україну

Київ • УНН

 • 11322 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили за основу та в цілому законопроект, який передбачає безкоштовне харчування дітей, один з батьків яких загинув захищаючи Україну. Відповідне рішення підтримали 324 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

“Відповідно до законопроекту додаткова потреба для забезпечення 2709 дітей. Відповідно до цієї статистики розмір коштів які маємо виокремити на таке безоплатне харчування становить близько 10 467 576 грн. У нас велике прохання до уряду включити ці цифри у склад державного бюджету”, — сказала під час обговорення голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Зазначається, що основним завданням законопроекту № 4130 є підвищення рівня соціального захисту дітей, внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України.

Нагадаємо, У Міністерстві охорони здоров’я розробили проект постанови щодо організації дитячого харчування у навчальних закладах.

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