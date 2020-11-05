ВР приняла законопроект о бесплатном питании детей, один из родителей которых погиб, защищая Украину

“Согласно законопроекту дополнительная потребность для обеспечения 2709 детей. Согласно этой статистики размер средств которые должны выделить на такое бесплатное питание составляет около 10 467 576 грн. У нас большая просьба к правительству включить эти цифры в состав государственного бюджета”, — сказала во время обсуждения председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Отмечается, что основной задачей законопроекта № 4130 является повышение уровня социальной защиты детей, внесение изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости и суверенитета Украины.

Напомним, в Министерстве здравоохранения разработали проект постановления по организации детского питания в учебных заведениях.