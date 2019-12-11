ВР планує завтра розглянути законопроект про особливий статус Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради 12 грудня планується розглянути законопроект щодо особливого статусу Донбасу, передає УНН.
Так, 12 грудня Верховна Раді планує розглянути законопроект про особливий статус Донбасу. Проте, законопроект про ринок землі не буде винесений на розгляд, адже ще не пройшов комітет.
Нагадаємо, у Верховній Раді оприлюднили текст законопроекту про продовження "особливого статусу" Донбасу - зміни до закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", зареєстрований напередодні народними депутатами від "Слуги народу".
Також Рада проведе позачергове засідання 12 грудня.