ВР підтримала надання дозволу ширшому колу суб'єктів називатися готелями
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №2673 щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг. Відповідне рішення підтримали 251 народний депутат України, передає кореспондент УНН.
Так, у законопроекті викладено в новій редакції такі поняття як “готель”, “готельна послуга” та “аналогічні засоби розміщення”.
Відтак, готель визначається не як підприємство, а як суб’єкт господарювання, у власності або користуванні якого перебуває об’єкт нерухомості.
Вносяться зміни до ЗУ “Про туризм”, надавши можливість звертатись за встановлення готелям відповідної категорії не лише власникам, але і користувачам відповідних об’єктів нерухомості.
Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстровано проект закону про внесення змін до законодавства щодо готельних послуг, пов'язаних з домашніми тваринами клієнтів закладу.