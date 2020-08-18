У ВР зареєстрували законопроект щодо утримання тварин у готелях

Законопроектом пропонується доповнити договір про готельне обслуговування новою послугою, яка зобов’язує заклади готельної інфраструктури при розміщенні громадян, які вселяються до таких закладів з домашніми тваринами, розміщати таких тварин в номерах разом з господарями, за умови наявності у власника тварини ветеринарного свідоцтва, з відміткою про вакцинацію проти сказу зазначеної тварини.

Нагадаємо, уряд врегулював порядок реалізації конфіскованих тварин, визначивши, зокрема, що відтепер домашніх тварин будуть безплатно передавати притулкам для тварин або іншим установам для утримання тварин.