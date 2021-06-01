ВР не включила до порядку денного законопроект щодо функціонування теле- та кіновиробників на карантині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Верховна Рада у вівторок не включила до порядку денного проекту закону № 5554 та альтернативний № 5554-1 щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Рішення підтримало 204 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Деталі
Згідно з пояснювальною запискою, проект закону регулює застосування державної мови при поширенні і демонструванні фільмів, вироблених суб’єктами кінематографії, у період дії карантину у зв’язку із поширенням на території України COVID-19.
Зокрема, документ пропонує відстрочити дію положення про демонстрацію та поширення фільмів українською мовою на невизначений час.
Також проект закону при встановленні обмежувальних заходів встановлює необхідність врахування специфіки виробничих процесів створення кіно- та телепродукції, а також умови роботи кіно-та телевиробників, що здійснюють свою діяльність у сферах кінематографії та телерадіомовлення.
Також проектом уточнюється, що, виробничі процеси направлені на створення (виробництво) кіно- та телепродукції особами, що здійснюють діяльність у сферах кінематографії та телебачення і радіомовлення не є масовими заходами.
Додамо
За даними Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, виключно українською ведуть мовлення 12 телеканалів.
У половини радіостанцій передачі ведуться державною мовою на 100 відсотків, а кожна друга пісня в радіоефірі звучить українською.