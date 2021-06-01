ВР не включила до порядку денного законопроект щодо функціонування теле- та кіновиробників на карантині

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону регулює застосування державної мови при поширенні і демонструванні фільмів, вироблених суб’єктами кінематографії, у період дії карантину у зв’язку із поширенням на території України COVID-19.

Зокрема, документ пропонує відстрочити дію положення про демонстрацію та поширення фільмів українською мовою на невизначений час.

Також проект закону при встановленні обмежувальних заходів встановлює необхідність врахування специфіки виробничих процесів створення кіно- та телепродукції, а також умови роботи кіно-та телевиробників, що здійснюють свою діяльність у сферах кінематографії та телерадіомовлення.

Також проектом уточнюється, що, виробничі процеси направлені на створення (виробництво) кіно- та телепродукції особами, що здійснюють діяльність у сферах кінематографії та телебачення і радіомовлення не є масовими заходами.

Додамо

За даними Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, виключно українською ведуть мовлення 12 телеканалів.



У половини радіостанцій передачі ведуться державною мовою на 100 відсотків, а кожна друга пісня в радіоефірі звучить українською.