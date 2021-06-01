ВР не включила в повестку дня законопроект о функционировании теле- и кинопроизводителей на карантине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Верховная Рада во вторник не включила в повестку дня проекта закона № 5554 и альтернативный № 5554-1 по поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS -CoV-2. Решение поддержало 204 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Детали
Согласно пояснительной записке, проект закона регулирует применение государственного языка при распространении и демонстрации фильмов, произведенных субъектами кинематографии, в период действия карантина в связи с распространением на территории Украины COVID-19.
В частности, документ предлагает отсрочить действие положения о демонстрации и распространения фильмов на украинском языке на неопределенное время.
Также проект закона при установлении ограничительных мероприятий устанавливает необходимость учета специфики производственных процессов создания кино- и телепродукции, а также условия работы кино- и телепроизводителей, осуществляющих свою деятельность в сферах кинематографии и телерадиовещания.
Также проектом уточняется, что производственные процессы направлены на создание (производство) кино- и телепродукции лицами, осуществляющими деятельность в сферах кинематографии и телевидения и радиовещания не являются массовыми мероприятиями.
Добавим
По данным Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, исключительно на украинском вещают 12 телеканалов.
У половины радиостанций передачи ведутся на государственном языке на 100 процентов, а каждая вторая песня в радиоэфире звучит на украинском.