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ВР не включила в повестку дня законопроект о функционировании теле- и кинопроизводителей на карантине

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Верховная Рада во вторник не включила в повестку дня проекта закона № 5554 и альтернативный № 5554-1 по поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS -CoV-2. Решение поддержало 204 народных депутата, передает корреспондент УНН.

ВР не включила в повестку дня законопроект о функционировании теле- и кинопроизводителей на карантине

Детали

Согласно пояснительной записке, проект закона регулирует применение государственного языка при распространении и демонстрации фильмов, произведенных субъектами кинематографии, в период действия карантина в связи с распространением на территории Украины COVID-19.

В частности, документ предлагает отсрочить действие положения о демонстрации и распространения фильмов на украинском языке на неопределенное время.

Также проект закона при установлении ограничительных мероприятий устанавливает необходимость учета специфики производственных процессов создания кино- и телепродукции, а также условия работы кино- и телепроизводителей, осуществляющих свою деятельность в сферах кинематографии и телерадиовещания.

Также проектом уточняется, что производственные процессы направлены на создание (производство) кино- и телепродукции лицами, осуществляющими деятельность в сферах кинематографии и телевидения и радиовещания не являются массовыми мероприятиями.

Добавим

По данным Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, исключительно на украинском вещают 12 телеканалов.

У половины радиостанций передачи ведутся на государственном языке на 100 процентов, а каждая вторая песня в радиоэфире звучит на украинском.

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