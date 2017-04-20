ВПС Туреччини ліквідували 13 членів РПК
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Військово-повітряні сили Туреччини внаслідок удару по забороненій в країні "Робітничій партії Курдистану" в районі Бестлер-Дерелер південно-східної провінції Ширнак знищили 13 членів угруповання, передає УНН з посиланням на Anadolu.
В адміністрації провінції повідомили, що координати бійців угруповання були визначені на основі аналізу розвідданих.
Вказано, що 11 з них були знищені завдяки ударам з військових літаків, а двоє - вогнем військових вертольотів.
Як зазначається, антитерористична операція в провінції Ширнак триває.
Нагадаємо, раніше у квітні внаслідок авіаудару ВПС Туреччини по РПК загинули вісім осіб.