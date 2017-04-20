ВВС Турции ликвидировали 13 членов РПК
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Военно-воздушные силы Турции в результате удара по запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" в районе Бестлер-Дерелер юго-восточной провинции Ширнак уничтожили 13 членов группировки, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
В администрации провинции сообщили, что координаты бойцов группировки были определены на основе анализа разведданных.
Указано, что 11 из них были уничтожены благодаря ударам с военных самолетов, а двое - огнем военных вертолетов.
Как отмечается, антитеррористическая операция в провинции Ширнак продолжается.
Напомним, ранее в апреле в результате авиаудара ВВС Турции по РПК погибли восемь человек.