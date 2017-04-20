ВВС Турции ликвидировали 13 членов РПК

В администрации провинции сообщили, что координаты бойцов группировки были определены на основе анализа разведданных.

Указано, что 11 из них были уничтожены благодаря ударам с военных самолетов, а двое - огнем военных вертолетов.

Как отмечается, антитеррористическая операция в провинции Ширнак продолжается.

Напомним, ранее в апреле в результате авиаудара ВВС Турции по РПК погибли восемь человек.