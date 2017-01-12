Восьмирічний хлопчик випав з третього поверху будинку у Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 12 січня. УНН. У реанімацію міської лікарні у Рівному потрапив 8-річний хлопчик, який випав із вікна на третьому поверсі будинку на вул. Богоявленська. Про це повідомили кореспонденту УНН у відділі комунікації ГУНП у Рівненській області.
Про цей інцидент поліції повідомили лікарі швидкої допомоги.
У дитини — численні забої, травми голови та грудної клітини. Дитина знаходиться в операційній, лікарі намагаються врятувати хлопчика.
Подробиці інциденту поки встановлюють правоохоронці.
Як повідомляв УНН, однорічна дитина у Вінниці померла внаслідок серцевої недостатності.