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Восьмирічний хлопчик випав з третього поверху будинку у Рівному

Восьмирічний хлопчик випав з третього поверху будинку у Рівному

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 12 січня. УНН. У реанімацію міської лікарні у Рівному потрапив 8-річний хлопчик, який випав із вікна на третьому поверсі будинку на вул. Богоявленська. Про це повідомили кореспонденту УНН у відділі комунікації ГУНП у Рівненській області.

Про цей інцидент поліції повідомили лікарі швидкої допомоги.

У дитини — численні забої, травми голови та грудної клітини. Дитина знаходиться в операційній, лікарі намагаються врятувати хлопчика.

Подробиці інциденту поки встановлюють правоохоронці.

Як повідомляв УНН, однорічна дитина у Вінниці померла внаслідок серцевої недостатності.

Українські Національні Новини

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