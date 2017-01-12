Восьмилетний мальчик выпал с третьего этажа дома в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 12 января. УНН. В реанимацию городской больницы в Ровно попал 8-летний мальчик, который выпал из окна на третьем этаже дома на ул. Богоявленская. Об этом сообщили корреспонденту УНН в отделе коммуникации ГУНП в Ровенской области.
Об этом инциденте полиции сообщили врачи скорой помощи.
У ребенка - многочисленные ушибы, травмы головы и грудной клетки. Ребенок находится в операционной, врачи пытаются спасти мальчика.
Подробности инцидента устанавливают правоохранители.
Как сообщал УНН, годовалый ребенок в Виннице умер в результате сердечной недостаточности.