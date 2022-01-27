"Ворскла" підсилилась футболістом збірної Північної Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Полтавська "Ворскла" домовилась про підписання контракту із захисником збірної Північної Македонії Джоко Зайковим, передає УНН з посиланням на сайт полтавського клубу.
Деталі
Гравець національної збірної Північної Македонії Джоко Зайков поставив свій підпис у контракті з "Ворсклою". Угода матиме чинність упродовж найближчих двох з половиною років. Новачок уже встиг провести одне заняття з новими партнерами по команді.
У свої 26 років македонець пройшов шлях юнацьких та молодіжних збірних своєї країни в усіх вікових категоріях. Зокрема, за U-21 відіграв 20 поєдинків, а в складі головної команди Північної Македонії до сьогодні взяв участь у 16 матчах.
На клубному рівні виступав за: "Работнічкі" (Скоп’є, Македонія), "Ренн" (Франція), "Шарлеруа" (Бельгія), "Левскі" (Софія, Болгарія).
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"Буду радий допомогти моїй новій команді у вирішенні найвищих завдань. Сподіваюсь, моєї майстерності та досвіду для цього вистачить», - сказав Зайков.
Довідка
Зайков став третім македонцем в історії клубу. Раніше кольори клубу захищали півзахисник Філіп Деспотовскі (2008-2010) та нападник Адіс Яховіч (2013-2014).