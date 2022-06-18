Ворожий удар по Кременчуку: постраждалих немає, на місці працюють рятувальники

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“6 російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював, та 2 ракети — по ТЕЦ. На щастя, постраждалих немає. Ворог атакує ці обʼєкти не вперше. На місці працюють рятувальники. НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак і руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини”, — зазначив він.

Нагадаємо

24 квітня у Кременчук прилетіли 9 російських ракет.