Вражеский удар по Кременчугу: пострадавших нет, на месте работают спасатели
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что 6 российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу и 2 ракеты – по ТЭЦ. Пострадавших нет, передает УНН.
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“6 российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который и так не работал, и 2 ракеты — по ТЭЦ. На счастье, пострадавших нет. Враг атакует эти объекты не впервые. На месте работают спасатели. НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны подверглись наибольшим атакам и разрушениям среди всей инфраструктуры Полтавской области”, — отметил он.
Напомним
24 апреля в Кременчуг прилетели 9 российских ракет.