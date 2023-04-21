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Ворожий обстріл Очакова: є влучання по території об'єкта інфраструктури

Ворожий обстріл Очакова: є влучання по території об'єкта інфраструктури

Київ • УНН

 • 587683 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Через вчорашній ворожий артилерійський обстріл Очакова у Миколаївській області пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Влучання зафіксовано на території об’єкта інфраструктури. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Деталі

«Миколаївський район. Вчора, 20 квітня, о 14:25, 15:34 та 18:58 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та узбережжю Очаківської громади. Постраждалих немає», - написав Кім.

За його словами, також вчора о 17:37, 18:24 артилерійських обстрілів зазнало місто Очаків Очаківської громади.

«Внаслідок чого пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Влучання зафіксовано на території об’єкта інфраструктури. Постраждалих немає», - повідомив Кім.

Він зазначив, що у Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

20 квітня росіяни обстріляли Очаків з боку Кінбурнської коси.

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