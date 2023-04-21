Вражеский обстрел Очакова: есть попадания по территории объекта инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Из-за вчерашнего вражеского артиллерийского обстрела Очакова в Николаевской области повреждены частные и многоквартирные дома. Попадание зафиксировано на территории объекта инфраструктуры. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Николаевский район. Вчера, 20 апреля, в 14:25, 15:34 и 18:58 враг наносил артиллерийские удары по акватории и побережью Очаковской громады. Пострадавших нет», - написал Ким.
По его словам, также вчера в 17:37, 18:24 артиллерийским обстрелам подвергся город Очаков Очаковской громады.
«В результате чего повреждены частные и многоквартирные дома. Попадание зафиксировано на территории объекта инфраструктуры. Пострадавших нет», - сообщил Ким.
Он отметил, что в Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
20 апреля россияне обстреляли Очаков со стороны Кинбурнской косы.