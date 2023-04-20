Росіяни обстріляли Очаків зі сторони Кінбурнської коси
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Російські окупанти ведуть обстріли Очакова на Миколаївщині, попередньо з РСЗВ зі сторони Кінбурнської коси. Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, передає УНН.
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«Місто Очаків, Миколаївська область! Знову обстріли міста, з певною періодичністю, попередньо з РСЗВ зі сторони Кінбурнської коси», - написав Шайхет.
Він зазначив, що пошкодження та потерпілих встановлюють.
Доповнення
Очаків Миколаївської області вночі російські війська обстріляли з РСЗВ.