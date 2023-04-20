Россияне обстреляли Очаков со стороны Кинбурнской косы

Цитата

«Город Очаков, Николаевская область! Опять обстрелы города, с определенной периодичностью, предварительно из РСЗО со стороны Кинбурнской косы», - написал Шайхет.

Он отметил, что повреждения и пострадавших устанавливают.

Дополнение

Очаков Николаевской области ночью российские войска обстреляли из РСЗО.