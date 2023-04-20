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Россияне обстреляли Очаков со стороны Кинбурнской косы

Россияне обстреляли Очаков со стороны Кинбурнской косы

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Российские оккупанты ведут обстрелы Очакова на Николаевщине, предварительно из РСЗО со стороны Кинбурнской косы. Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет, передает УНН.

Цитата

«Город Очаков, Николаевская область! Опять обстрелы города, с определенной периодичностью, предварительно из РСЗО со стороны Кинбурнской косы», - написал Шайхет.

Он отметил, что повреждения и пострадавших устанавливают.

Дополнение

Очаков Николаевской области ночью российские войска обстреляли из РСЗО.

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