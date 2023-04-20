Россияне обстреляли Очаков со стороны Кинбурнской косы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Российские оккупанты ведут обстрелы Очакова на Николаевщине, предварительно из РСЗО со стороны Кинбурнской косы. Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет, передает УНН.
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«Город Очаков, Николаевская область! Опять обстрелы города, с определенной периодичностью, предварительно из РСЗО со стороны Кинбурнской косы», - написал Шайхет.
Он отметил, что повреждения и пострадавших устанавливают.
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Очаков Николаевской области ночью российские войска обстреляли из РСЗО.