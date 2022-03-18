Ворожий маячок виявили біля військового об'єкту в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА. 18 березня. УНН. В Одесі біля одного з військових об'єктів було знайдено та ліквідовано геодезичний маячок. Про це 18 березня повідомив речник Одеської військової адмінстрації Сергій Братчук, передає УНН.
"17 березня ввечері одним із патрулів Територіальної оборони в Одесі було знищено геодезичний маячок, прикріплений на стовпі біля одного з військових об'єктів міста", - повідомив спікер.
Братчук закликав повідомляти про подібні знахідки правоохоронним органам.
Зазначимо, що близько 5:00 у п'ятницю, 18 березня, російська крилата ракета, випущена з моря, збита над Одеською областю.
Напередодні голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко додав, що противник все ще готує висадку десанту на узбережжя регіону.
Активність кораблів РФ біля берегів області фіксується завжди. Обстріл Одеського регіону з моря та повітря відбувається щодня, починаючи з 24 лютого.