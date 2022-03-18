Вражеский маячок обнаружили возле военного объекта в Одессе

"17 марта вечером одним из патрулей Территориальной обороны в Одессе был уничтожен геодезический маячок, прикрепленный на столбе возле одного из военных объектов города", - сообщил спикер.

Братчук призвал сообщать о подобных находках правоохранительным органам.

Отметим, что около около 5:00 в пятницу, 18 марта российская крылатая ракета, выпущенная с моря, сбита над Одесской областью.

Накануне глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко добавил, что противник все еще готовит высадку десанта на побережье региона.

Активность кораблей РФ у берегов области фиксируется постоянно. Обстрелы Одесского региона с моря и воздуха происходят каждый день, начиная с 24 февраля.