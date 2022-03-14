Ворожий авіаудар по телевежі на Рівненщині: не працює радіо та телемовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Через руйнування телевежі на Рівненщині внаслідок авіаудару не працює теле- та радіомовлення. Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль, пише УНН.
Цитата
“Через руйнування телевежі на Рівненщині не працює теле- та радіомовлення. Слідкуйте за офіційними новинами в youtube - онлайн-трансляція «Єдині новини» на сторінках українських та місцевих телеканалів", - написав Коваль у Telegram.
Деталі
Також голова ОДА порадив встановити онлайн-додаток «Радіодім».
"Він є в App Store, Google Play та App Gallery. Тобто можливий для встановлення на більшості мобільних телефонів. Працює без тарифікації мобільного оператора! Або ж користуйтеся іншими онлайн-радіо. За можливості - використовуйте медіасервіси для перегляду телебачення і прослуховування аудіо, такі як Megogo, oll.tv, sweet.tv, Divan TV та інші. Вони працюють", - зазначив він.
Коваль додав, що супутникове телебачення та кабельні мережі також працюють: Тріолан, Ланет, Воля тощо.
Доповнення
Внаслідок авіаудару, який здійснили російські окупанти, пошкоджено телевізійну вежу в Рівненській області.