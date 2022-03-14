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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 7683 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Ворожий авіаудар по телевежі на Рівненщині: не працює радіо та телемовлення

Ворожий авіаудар по телевежі на Рівненщині: не працює радіо та телемовлення

Київ • УНН

 • 82485 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Через руйнування телевежі на Рівненщині внаслідок авіаудару не працює теле- та радіомовлення. Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль, пише УНН.

Цитата

“Через руйнування телевежі на Рівненщині не працює теле- та радіомовлення. Слідкуйте за офіційними новинами в youtube - онлайн-трансляція «Єдині новини» на сторінках українських та місцевих телеканалів", - написав Коваль у Telegram.

Деталі

Також голова ОДА порадив встановити онлайн-додаток «Радіодім».

"Він є в App Store, Google Play та App Gallery. Тобто можливий для встановлення на більшості мобільних телефонів. Працює без тарифікації мобільного оператора! Або ж користуйтеся іншими онлайн-радіо. За можливості - використовуйте медіасервіси для перегляду телебачення і прослуховування аудіо, такі як Megogo, oll.tv, sweet.tv, Divan TV та інші. Вони працюють", - зазначив він.

Коваль додав, що супутникове телебачення та кабельні мережі також працюють: Тріолан, Ланет, Воля тощо.

Доповнення

Внаслідок авіаудару, який здійснили російські окупанти, пошкоджено телевізійну вежу в Рівненській області.

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