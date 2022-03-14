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Вражеский авиаудар по телебашне в Ровенской области: не работает радио и телевещание

Киев • УНН

 • 82485 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Из-за разрушения телебашни в Ровенской области в результате авиаудара не работает теле-и радиовещание. Об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль, пишет УНН.

Цитата

“Из-за разрушения телебашни в Ровенской области не работает теле- и радиовещания. Следите за официальными новостями в youtube-онлайн-трансляции "Единые новости" на страницах украинских и местных телеканалов", - написал Коваль в Telegram.

Детали

Также председатель ОГА посоветовал установить онлайн-приложение "Радиодом".

"Оно находится в App Store, Google Play и App Gallery. То есть возможен для установки на большинстве мобильных телефонов. Работает без тарификации мобильного оператора! Или же пользуйтесь другими онлайн-радио. По возможности используйте медиасервисы для просмотра телевидения и прослушивания аудио, такие как Megogo, oll.tv, sweet.tv, Divan TV и другие. Они работают", - отметил он.

Коваль добавил, что спутниковое телевидение и кабельные сети также работают: Триолан, Ланет, Воля и тому подобное.

Дополнение

В результате авиаудара, который осуществили российские оккупанты, повреждена телевизионная башня в Ровенской области.

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