Вражеский авиаудар по телебашне в Ровенской области: не работает радио и телевещание

Цитата

“Из-за разрушения телебашни в Ровенской области не работает теле- и радиовещания. Следите за официальными новостями в youtube-онлайн-трансляции "Единые новости" на страницах украинских и местных телеканалов", - написал Коваль в Telegram.

Детали

Также председатель ОГА посоветовал установить онлайн-приложение "Радиодом".

"Оно находится в App Store, Google Play и App Gallery. То есть возможен для установки на большинстве мобильных телефонов. Работает без тарификации мобильного оператора! Или же пользуйтесь другими онлайн-радио. По возможности используйте медиасервисы для просмотра телевидения и прослушивания аудио, такие как Megogo, oll.tv, sweet.tv, Divan TV и другие. Они работают", - отметил он.

Коваль добавил, что спутниковое телевидение и кабельные сети также работают: Триолан, Ланет, Воля и тому подобное.

Дополнение

В результате авиаудара, который осуществили российские оккупанты, повреждена телевизионная башня в Ровенской области.



