Ворожа артилерія обстріляла акваторію Очаківської громади на Миколаївщині, жертв немає
Київ • УНН
Ворожі війська тричі обстріляли акваторію Очаківської громади Миколаївської області, але обійшлося без жертв.
На Миколаївщині ворог тричі обстріляв акваторію Очаківської громади. Жертв немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області 15 червня о 11:28, 12:15 та 17:39 окупанти завдали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
На щастя, постраждалих немає.
Ворог вранці обстріляв зону відпочинку в Очакові на Миколаївщині: сталася пожежа14.06.24, 13:17 • 34118 переглядiв