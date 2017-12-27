Воронченко: Росія почала накопичувати ресурси для окупації Криму в листопаді 2013 року
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Ще у листопаді 2013 року Російська Федерація в Криму почала накопичувати матеріальні ресурси та особовий склад військ для подальшої окупації півострова. Про це сьогодні на допиті в якості свідка у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича в Оболонському суді Києва заявив командувач Військово-морських Сил України Ігор Воронченко, який на той час виконував обов'язки заступника командира військ берегової оборони ВМС України, передає кореспондент УНН.
“За наявною інформацією, у листопаді 2013 року до Сімферополя були поставки пального для Чорноморського флоту до населеного пункту Гвардійське — замість 12 цистерн прибуло 45. Це вже свідчить про накопичення ресурсів”, — сказав І.Воронченко.
За його словами, також у січні 2014 року до цього ж населеного пункту прибули додаткові сили російських військових, але на той час ідентифікувати їх не вдалося. І.Вороненко повідомив, що цю інформацію він доповідав командуванню ВМС України.
Також він зазначив, що під час окупації Криму його було викрадено і взято в заручники.
“Вони до останнього намагалися схилити мене на свій бік... Пропонували посади, житло, тощо”, — наголосив І.Воронченко.
Як повідомляв УНН, 27 грудня Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.