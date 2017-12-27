Воронченко: Росія почала накопичувати ресурси для окупації Криму в листопаді 2013 року

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Ще у листопаді 2013 року Російська Федерація в Криму почала накопичувати матеріальні ресурси та особовий склад військ для подальшої окупації півострова. Про це сьогодні на допиті в якості свідка у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича в Оболонському суді Києва заявив командувач Військово-морських Сил України Ігор Воронченко, який на той час виконував обов'язки заступника командира військ берегової оборони ВМС України, передає кореспондент УНН.